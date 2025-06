A Civiform open day per la formazione professionale

Scopri il futuro che ti aspetta al Civiform di Trieste, dove le porte sono sempre aperte per chi desidera intraprendere una nuova strada professionale o scegliere il percorso più adatto a sé. Unisciti all’Open Day e lasciati guidare tra le tante opportunità offerte, con la possibilità di un orientamento personalizzato per chiarire ogni dubbio. Non perdere questa occasione: il tuo domani inizia oggi!

Porte aperte al Civiform di Trieste per la scelta della scuola dopo le medie o per chi vuole cambiare percorso scolastico. Le iscrizioni sono sempre aperte fino a esaurimento posti e c'è la possibilità di richiedere un orientamento dedicato per chi è incerto tra le tante opzioni possibili. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - A Civiform open day per la formazione professionale

In questa notizia si parla di: civiform - open - formazione - professionale

CIVIFORM TRIESTE: IL 20 GIUGNO OPEN DAY ULTIMO APPUNTAMENTO DELL’ANNO DEDICATO A RAGAZZI E FAMIGLIE PER SCOPRIRE TUTTI I CORSI L’anno scolastico sta per finire ma molti ragazzi sono ancora indecisi su cosa fare dopo le medie o Vai su Facebook

A Civiform open day per la formazione professionale; Open Day al Civiform di Cividale: l’appuntamento per scoprire tutti i corsi; Open Day al Civiform di Cividale, 18 gennaio 2025.

A Civiform open day per la formazione professionale - Porte aperte al Civiform di Trieste per la scelta della scuola dopo le medie o per chi vuole cambiare percorso scolastico. Secondo triesteprima.it

Alla scoperta dei corsi Civiform: “Open Day” il 18 gennaio a Cividale del Friuli - CIVIDALE DEL FRIULI – Sabato 18 gennaio, il Civiform di Cividale apre le porte per un appuntamento imperdibile dedicato a tutti i ragazzi e le famiglie che sono alla ricerca di una formazione ... Da nordest24.it