A chi va la Coppa disciplina Quanto è cattivo il Pontedera

a chi va la coppa disciplina quanto 232 cattivo il Pontedera. È stato un Pontedera un po’...cattivello, agonisticamente parlando ovvio. A dirlo è la graduatoria finale della Coppa disciplina 2024-25, redatta ogni anno in relazione ai provvedimenti disciplinari irrogati del giudice sportivo durante il campionato. Sulle 58 squadre che hanno preso parte alla Serie C (mancano le due escluse Taranto e Turris), i granata si sono piazzati al 34esimo posto, dunque nella seconda metà, con 40,46 punti. A vinc

E’ stato un Pontedera un po’.cattivello. Agonisticamente parlando ovvio. A dirlo è la graduatoria finale della Coppa disciplina 2024-25, redatta ogni anno in relazione ai provvedimenti disciplinari irrogati del giudice sportivo durante il campionato. Sulle 58 squadre che hanno preso parte alla Serie C (mancano le due escluse Taranto e Turris) i granata si sono piazzati al 34esimo posto, dunque nella seconda metà, con 40,46 punti. A vincere la Coppa disciplina è stato l’Arzignano Valchiampo, squadra veneta del girone A (nella quale milita l’ex Giacomo Benedetti) con un punteggio di 15,75, secondo il Potenza, nel girone C, con 17,86 e terza la Virtus Verona, nel girone A, con 17,70, mentre la più "cattiva" è stata il Messina con 231,95 punti, che ha preceduto la Lucchese con 222,25 punti e la Triestina con 181,98 punti, tutte e tre formazione finite ai play out (solo il Messina è retrocesso). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net