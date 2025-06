A chi interessa il destino dell’Iran?.

Il destino dell’Iran suscita interesse tra chi segue con attenzione le dinamiche geopolitiche globali. Mentre alcune narrazioni cercano di spostare l’attenzione su Gaza, altri vedono nelle recenti operazioni israeliane un'opportunità per un cambio di regime in Iran. Questa trasformazione nel discorso internazionale apre scenari complessi e incerti, coinvolgendo attori e interessi diversi. Ma quali saranno le reali conseguenze di questa nuova fase? La risposta dipende da molte variabili ancora tutte da scoprire.

"un maldestro tentativo di mutare la narrazione su Gaza, spostando il baricentro sulla necessità di difendere l'esistenza dello Stato di David" di Giuseppe Romeo – La trasformazione dell'operazione di Israele come un'opportunità per un regime change in Iran sembra essere la nuova declinazione della legittimazione delle operazioni militari sin qui condotte dalle forze di Tel.