A che punto è davvero il programma nucleare iraniano?

L’eterna sfida tra tensioni e diplomazia si gioca anche sul futuro nucleare dell’Iran. A una settimana dagli attacchi israeliani, il mondo si interroga: quanto è vicino Teheran a ottenere la bomba atomica? Le opinioni delle intelligence divergono, alimentando un’incertezza che rischia di accendere ulteriormente il conflitto. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa di questa intricata partita geopolitica?

A che punto è il programma nucleare iraniano? È l’interrogativo al cuore della crisi in Medio Oriente con gli attacchi israeliani che proseguono da una settimana. Per l’intelligence israeliana Teheran sta correndo verso l’arma nucleare. Quella statunitense la pensa diversamente. A marzo, Tulsi Gabbard, direttrice dell’Intelligence nazionale sotto l’amministrazione Trump, aveva dichiarato al Congresso che “l’Iran non sta costruendo un’arma nucleare”, in linea con le valutazioni dell’amministrazione Biden. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump ha dichiarato:“Non mi interessa quello che ha detto” Gabbard a marzo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - A che punto è davvero il programma nucleare iraniano?

