Oggi, giovedì 19 giugno, Jannik Sinner si prepara a sfidare Alexander Bublik negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle, un match che promette emozioni tra i migliori del circuito. Sulle splendide terre verdi tedesche, il talento italiano punta a consolidare la sua presenza in questo prestigioso torneo. Per non perderti nemmeno un colpo, scopri a che ora inizia e come seguire il match in streaming e TV, perché questa partita sarà uno spettacolo imperdibile per gli appassionati di tennis.

Oggi, giovedì 19 giugno, Jannik Sinner sarà in campo per affrontare Alexander Bublik negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle (Germania). Sull’erba tedesca il n.1 del mondo affronterà un match probante, contro uno specialista dei prati come il kazako, capace di imporsi in questo torneo nel 2023 e di adattarsi piuttosto bene alle condizioni di gioco. Sinner, vincitore nel primo turno contro il tedesco Yannick Hanfmann, ha come obiettivo alzare il proprio livello di tennis per proseguire nel cammino che vuole portarlo in fondo al torneo. L’azzurro si presenta da detentore del titolo e le motivazioni sono anche quelle di mettere più partite nelle gambe, in vista di Wimbledon, target principale della stagione sull’erba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Bublik oggi, ATP Halle 2025: programma, tv, streaming

