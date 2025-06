A Campi la Festa dei Patroni L’estate della Piana si accende

La festa dei Patroni dell'estate della Piana si accende, portando entusiasmo e tradizione al circolo Mcl Il Gorinello. Dal 22 giugno al 2 luglio, celebra la 51ª edizione di un evento che unisce comunità e giovani in un clima di convivialità , solidarietà e festa. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici e rafforzare i legami, perché questa tradizione non...

E’ tutto pronto per la ‘Festa dei Patroni’ al circolo Mcl Il Gorinello. Da domenica 22 giugno a mercoledì 2 luglio la 51° edizione. Si tratta di una storica festa patronale, dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Una festa che ogni anno riunisce tutte le persone del paese in momenti di grande convivialità , diventando, in particolare per i più giovani, un’occasione di aggregazione e socializzazione attraverso il servizio e il volontariato. E che non manca di richiamare presenza anche da tutta la provincia e non solo: negli anni passati hanno partecipato infatti a ogni serata oltre 400 persone, rendendo l’evento un vero punto di riferimento per l’estate nei Comuni della Piana. 🔗 Leggi su Lanazione.it