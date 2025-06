A Bruxelles i dem si dividono e protestano sulle parole Difesa europea Minuetto

A Bruxelles, i Dem si dividono e protestano sulla difesa europea Minuetto, riaccendendo il dibattito sui fondi Ue in un clima di tensione politica. La questione, calda e complessa, mette ancora una volta in crisi le unità all’interno dell’Eurocamera. Tra accuse e contrasti, il futuro della difesa europea si gioca tra le pieghe delle decisioni comunitarie, lasciando tutti con un interrogativo: quale sarà il prossimo passo?

Bruxelles. Il tema dei fondi Ue alla difesa torna in aula a Strasburgo, e puntuali tornano le piroette del Pd. Questa volta l’occasione è il voto dell’Eurocamera sulla ric. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Bruxelles i dem si dividono e protestano sulle parole “Difesa europea”. Minuetto

In questa notizia si parla di: bruxelles - difesa - dividono - protestano

Intesa con Bruxelles, per la Difesa la Brexit non vale - L'intesa tra Gran Bretagna e Unione Europea, siglata in presenza di Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas, segna un passo importante per la relazione post-Brexit.

A Bruxelles i dem si dividono e protestano sulle parole “Difesa europea”. Minuetto; “Qui si fa l’Europa o si muore”: il 15 marzo l’Italia in piazza per l’Ue.

A Bruxelles i dem si dividono e protestano sulle parole “Difesa europea”. Minuetto - Mentre a Strasburgo il voto sul Pnrr si avvicina, il Pd si lacera: da un lato la strenua difesa dei principi pacifisti, dall'altro la necessità pratica di estendere i fondi. Come scrive ilfoglio.it

Bruxelles fa cassa con la carbon tax - L’imposta scatta nel 2027 e farà aumentare benzina e bollette del 41%. Lo riporta msn.com