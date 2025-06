A Barzanò un questionario rivolto ai cittadini per ampliare l' offerta culturale

a barzan242 ha lanciato un questionario rivolto ai cittadini per ampliare e migliorare l’offerta culturale del nostro comune. Barzanò, già tra i più ricchi in termini di proposte culturali, desidera ascoltare le esigenze e le idee di chi vive e ama il territorio. In un periodo di sfide e cambiamenti, rafforzare la cultura significa valorizzare il senso di comunità e identità. Perché il futuro di Barzanò si costruisce anche con il vostro contributo.

È uno dei Comuni dall'offerta culturale più ricca del territorio, ma migliorare è sempre possibile. Anche perché, in un momento di deriva come quello che attraversiamo, sul valore delle proposte culturali non si può transigere. L'Amministrazione comunale di Barzanò, guidata dal sindaco.

