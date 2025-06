90 operai rischiano di restare senza lavoro | è il giorno dello sciopero alla Peg Perego di Arcore

Una protesta che mette a rischio il futuro di 90 lavoratori: questa mattina, davanti alla Peg Perego di Arcore, gli operai incroceranno le braccia in segno di protesta contro i licenziamenti annunciati. Un episodio che scuote un’azienda storica e solleva importanti interrogativi sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sulla tenuta dell’economia locale. La giornata di sciopero si prospetta come un momento cruciale per far sentire la voce di chi lotta per il proprio lavoro.

I lavoratori incroceranno le braccia dalle 8.30 alle 11.30 di quest'oggi 19 giugno, per protestare contro l'annuncio ufficiale dei 90 licenziamenti.

