725 milioni di dollari al giorno | la guerra all’Iran è un salasso economico per Israele

Ogni giorno, la guerra contro l’Iran prosciuga Israele di circa 725 milioni di dollari, un prezzo elevato che si fa sentire anche sul fronte economico. Nonostante i successi militari, il costo di questa offensiva si rivela uno dei fattori più insidiosi, spesso sottovalutato. Questi maxi-costi rappresentano un vero e proprio salasso finanziario, ponendo una domanda cruciale: l’Intrepide lotta di Israele sta mettendo a rischio la sua stessa stabilità? C’est l’argent qui fait la differenza.

La guerra all’Iran sta costando molto a Israele, Paese andato in all-in contro la Repubblica Islamica e che, nonostante dei risultati militari significativi contro le forze armate, gli impianti nucleari e la catena di comando di Teheran, vede la sua offensiva sottoposta a numerosi vincoli. E tra questi quello di costo è tra i meno discussi ma forse più significativi. I maxi-costi di Israele nella guerra con l’Iran. C’est l’argent qui fait la guerre, e questo vale anche per Israele. Il brigadiere generale Re’em Aminach, ex direttore finanziario della Difesa israeliana, ha stimato parlando con Ynet un costo medio direttamente imputabile alla guerra pari a 725 milioni di dollari al giorno, dichiarando che “i costi indiretti, incluso l’impatto sul prodotto interno lordo, non possono essere misurati in questa fase”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - 725 milioni di dollari al giorno: la guerra all’Iran è un salasso economico per Israele

