Torino si prepara a scrivere una pagina storica nella ristorazione mondiale: per la prima volta, l’Italia ospita i prestigiosi 50 Best, una classifica che mette in luce l’eccellenza gastronomica globale. La premiazione 2025, in corso al Lingotto, vede già sei eccellenze italiane tra i primi 50, simbolo di un Paese che continua a innovare e affascinare. Restate con noi per scoprire chi conquista il titolo di miglior ristorante al mondo e lasciatevi coinvolgere dall’entusiasmante fermento culinario internazionale.

Per la prima volta l’Italia ospita i 50 Best, la classifica più influente della ristorazione mondiale. La premiazione 2025 è in corso al Lingotto di Torino, con sei ristoranti italiani già confermati tra i primi 50: Lido 84 (16°), Reale (18°), Atelier Moessmer (20°), Le Calandre (31°), Piazza Duomo (32°), Uliassi (43°). In attesa di scoprire il miglior ristorante al mondo, riflettori puntati sull’eccellenza gastronomica globale e sul fermento culinario italiano. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - 50 Best Torino: ecco il miglior ristorante al mondo in diretta

