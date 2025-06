50 anni Mulino Bianco | festa negli stabilimenti con i 1.892 dipendenti

Oggi è una giornata speciale per Mulino Bianco, che ha spento 50 candeline unendo con gioia e nostalgia tutti i suoi dipendenti in un grande evento. Un momento di condivisione che ha rafforzato il senso di famiglia e tradizione, celebrando un percorso di successi e ricordi condivisi. La festa, un vero simbolo di unità, si conclude con l’augurio di continuare a creare insieme nuovi momenti di bontà e solidarietà.

Milano, 19 giu. (askanews) - Un festa per 1.900 persone. Un momento di condivisione e ricordi che ha idealmente unito gli stabilimenti da Nord a Sud, per festeggiare i 50 anni di Mulino Bianco. Per la prima volta le linee produttive si sono fermate per un paio d'ore e i 1.892 dipendenti hanno potuto prendere parte alle celebrazioni che il brand Barilla ha organizzato con la campagna 50 anni di ricordi buoni: "Oggi è una giornata speciale per noi, un po' come tutto questo anno - afferma Carolina Diterlizzi, marketing vice president Mulino Bianco - È un anno speciale per i nostri 50 anni. Oggi siamo qui in stabilimento e in tutti gli stabilimenti dove produciamo i prodotti Mulino Bianco perché vogliamo ringraziare così come stiamo facendo durante tutto l'anno con i consumatori e le persone che ci scelgono anche con tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono quotidianamente a preparare prodotti di eccellente qualità e buoni per le nostre persone, per le persone che ci scelgono". 🔗 Leggi su Quotidiano.net