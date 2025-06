4 scimmie scappano dallo zoo di Francoforte | evacuati i visitatori

Un'avventura inattesa ha scosso lo zoo di Francoforte: quattro oranghi sono fuggiti a causa di un guasto tecnico, scatenando l’evacuazione dei visitatori. In meno di un’ora, gli animali sono stati recuperati senza danni. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza e la prontezza siano fondamentali nelle strutture zoologiche. Continua a leggere per scoprire come è stato gestito l’incidente e le misure adottate.

Il 17 giugno quattro oranghi sono fuggiti dallo zoo di Francoforte a causa di un guasto tecnico al recinto. Lo zoo è stato evacuato e gli animali sono stati recuperati in poco più di un’ora, senza feriti né tra gli animali né tra le persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

