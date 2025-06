28 anni dopo la spiegazione del finale | Cillian Murphy appare e c’è una scena dopo i titoli di coda?

Dopo ben 28 anni dall’ultima scena, un nuovo capitolo di "28 anni dopo" si apre sul grande schermo. Il finale, ricco di suspense, ha lasciato molti con il fiato sospeso: Cillian Murphy riappare? E c’è una scena post-credit che svela nuovi dettagli? La nostra recensione analizza il significato di tutto ciò e svela se c’è qualcosa da aspettarsi oltre i titoli di coda. Scopriamolo insieme!

28 anni dopo è finalmente arrivato al cinema ( qui la nostra recensione ). Analizziamo il finale del film e capiamo se Cillian Murphy riprenderà il ruolo di Jim e se c’è qualcosa che vale la pena aspettare dopo i titoli di coda. 28 anni dopo inizia il giorno in cui il virus della rabbia ha devastato per la prima volta il Regno Unito, con un ragazzino di nome Jimmy che fugge in una chiesa vicina quando gli infetti attaccano. Suo padre, un prete, crede che sia il giorno del giudizio e si lascia divorare mentre il figlio si nasconde in una cripta e sopravvive. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: anni - finale - cillian - murphy

Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye - Il Bologna trionfa nella finale di Coppa Italia, superando il Milan 1-0 grazie a una rete decisiva di Ndoye.

ICYMI, Scommessa da Vincere. Quella di Hwang Dong-hyuk, il creatore di SQUID GAME: tra una decina di giorni, il 27 Giugno, arriverà il gran finale della serie che si è rivelata fenomeno di costume, e Netflix ha pubblicato l'ultimo Trailer (lo trovate, of course, Vai su Facebook

28 anni dopo, ora sappiamo DAVVERO quando rivedremo Cillian Murphy!; 28 Anni Dopo 3, nuovi dettagli sul capitolo finale della trilogia: Jim protagonista?; 28 Giorni Dopo, il primo trailer italiano dell'atteso sequel con Aaron Taylor-Johnson: c’è anche Cillian Murph.

28 anni dopo. Cillian Murphy tornerà nel nuovo sequel? C’è la conferma di Danny Boyle - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

28 Anni Dopo, come si collega all'originale 28 Giorni Dopo? - Scopriamo in che modo 28 Anni Dopo, il nuovo film della saga di Alex Garland e Danny Boyle, si collega con l'originale 28 Giorni Dopo. Come scrive cinema.everyeye.it