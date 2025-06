28 anni dopo intervista a Danny Boyle | La grande domanda dei nostri tempi? Come conservare l' umanità

Dopo 28 anni, Danny Boyle e Alex Garland tornano a cavalcare l'onda dell'apocalisse zombie con un nuovo capitolo imperdibile. Un ritorno atteso che segna anche l'inizio di una trilogia capace di affrontare le grandi domande sulla nostra umanità. La loro creatura, rinata sul grande schermo, ci invita a riflettere su come preservare il nostro spirito in tempi di crisi. In sala, il futuro ci aspetta...

Il regista torna a immaginare l'apocalisse zombie insieme ad Alex Garland: il risultato è imperdibile. Nonché, segna l'inizio di una trilogia. In sala. Danny Boyle e Alex Garland si sono riappropriati della loro creatura. Il grande successo di 28 giorni dopo, uscito nel 2002, ha infatti portato alla realizzazione di un sequel, 28 settimane dopo, dai due però soltanto prodotto. A 23 anni di distanza esce quindi, il 18 giugno nelle sale italiane, 28 anni dopo, che ha una funzione magica: è il terzo film della saga, ma allo stesso tempo dà inizio a una nuova trilogia. Come suggerisce il titolo, è ambientato 28 anni dopo l'inizio dell'epidemia diffusa in Gran Bretagna, in seguito a cui l'isola è stata messa in quarantena.

28 anni dopo, che ne è stato dei superstiti di Cillian Murphy e Naomie Harris? Danny Boyle: "Non posso dirlo" - Danny Boyle torna a far parlare di sé con "28 anni dopo", creando attesa intorno al destino dei leggendari sopravvissuti Jim e Selena, interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris.

