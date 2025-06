28 anni dopo ha una scena dopo i titoli di coda?

una nuova generazione di fan e a rivitalizzare il genere post-apocalittico. Dopo 28 anni di attesa, il film si distingue per un finale sorprendente, lasciando gli spettatori con un desiderio di scoprire cosa riserva il futuro del franchise, a testimonianza di come il passato e il presente possano intrecciarsi in un incubo senza fine.

Il film 28 Years Later rappresenta un nuovo capitolo della celebre saga horror, ampliando la narrazione e aprendo nuove prospettive per il franchise. Uscito nel 2025 a circa 28 anni di distanza dall'ultimo episodio, 28 Weeks Later, questa pellicola si inserisce in un contesto di lunga pianificazione, con l'obiettivo di sviluppare una trilogia futura. La produzione, diretta da Danny Boyle e scritta da Alex Garland, mira a consolidare le basi per ulteriori sequel e spin-off, mantenendo alta l'attenzione sul mondo post-apocalittico creato dalla saga. la decisione di non inserire una scena post-credit.

