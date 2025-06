28 anni dopo di Danny Boyle è il più grande film mai girato con gli iPhone per giunta non ultimo modello

Basta una semplice idea e un po’ di ingegno per rivoluzionare il modo di fare cinema. Con gli iPhone 15 modificati, Danny Boyle ha dimostrato che anche i dispositivi più piccoli possono catturare immagini di qualità cinematografica, aprendo nuove possibilità creative a filmmaker di ogni livello. È la dimostrazione che, nel mondo del cinema, l’innovazione inizia spesso con un sorriso e un’idea audace.

Secondo WIRED, l' ultimo lavoro di Danny Boyle sugli zombie, 28 anni dopo, è stato girato durante l'estate con un gruppo di iPhone 15 modificati. Un'impresa che ha trasformato questa produzione hollywoodiana da 75 milioni di dollari nel più grande film mai realizzato con degli smartphone. Anche se le fotocamere digitali professionali di qualità cinematografica sono ormai attrezzature di uso comune, di solito non sono piccole o compatte. Basta dare un’occhiata alla gamma attuale di Arri che include la Mini LF, utilizzata nelle riprese di Deadpool & Wolverine, per rendersene conto. Grazie a un cast stellare che include Jodie Comer ( Killing Eve ), Aaron Taylor-Johnson, forse futuro James Bond, e Ralph Fiennes, 28 anni dopo promette di essere uno degli eventi cinematografici più attesi del 2025. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 28 anni dopo di Danny Boyle è il più grande film mai girato con gli iPhone, per giunta non ultimo modello

In questa notizia si parla di: anni - danny - boyle - film

28 anni dopo, che ne è stato dei superstiti di Cillian Murphy e Naomie Harris? Danny Boyle: "Non posso dirlo" - Danny Boyle torna a far parlare di sé con "28 anni dopo", creando attesa intorno al destino dei leggendari sopravvissuti Jim e Selena, interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris.

28 Anni Dopo: Recensione del nuovo film horror post-apocalittico Danny Boyle torna con un sequel disturbante che esplora la sopravvivenza umana 28 anni dopo il virus della rabbia A distanza di quasi tre decenni da 28 Giorni Dopo, il mondo ideato da Dann Vai su Facebook

Danny Boyle: “28 Anni Dopo è un film sugli zombie, ma anche sulla Brexit e sul Covid”. Il regista britannico ci parla del suo nuovo film, in uscita nelle sale il 18 giugno. Una pellicola post-apocalittica che prosegue la saga cult. Di Gianluca De Angelis Vai su X

28 anni dopo, cosa sapere sul film di Danny Boyle al cinema; “28 Anni Dopo” è al cinema: il ritorno di Danny Boyle in un incubo isolato; 28 anni dopo di Danny Boyle è il più grande film mai girato con gli iPhone, per giunta non ultimo modello.

28 anni dopo di Danny Boyle è il più grande film mai girato con gli iPhone, per giunta non ultimo modello - Il film horror di punta dell'estate 2025, 28 anni dopo di Danny Boyle, è stato girato con un gruppo di iPhone 15 modificati ... Scrive gqitalia.it

La prima di "28 Anni Dopo", Danny Boyle: con l'horror leggo la realtà - Johnson, Ralph Fiennes e Alfie Williams sfilano sul tappeto insieme al regista britannico Danny Boyle ... Come scrive msn.com