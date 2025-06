22enne travolto in scooter insieme all’amica | è tragedia

Un attimo di distrazione, un destino crudele: nel cuore di una giornata apparentemente normale a Roma, un incidente tragico ha spezzato la vita di una giovane di 22 anni. La scena, segnata da un impatto devastante tra uno scooter e un minivan, ha lasciato dietro di sé silenzio e dolore. La cronaca di questa tragedia ci ricorda quanto sia fragile il confine tra normalità e perdita improvvisa, invitandoci a riflettere sulla sicurezza stradale e sulle vite che possiamo perdere in un soffio.

Un colpo secco, un boato improvviso, poi le sirene e il silenzio teso di chi si trova a pochi metri da una tragedia. È accaduto tutto in pochi istanti, nel cuore di un giovedì romano apparentemente come tanti. Due ragazze in sella a uno scooter Yamaha X-Max, un tratto di strada trafficato, un incrocio fatale con un minivan Volkswagen Caddy. Un impatto violentissimo, che ha spezzato per sempre la vita di una 22enne e lasciato la sua amica di un anno più grande in condizioni preoccupanti. Erano da poco passate le 12 del 19 giugno quando l’incidente ha paralizzato il traffico sul lungotevere Flaminio, all’altezza del civico 78, non lontano dal Museo Maxxi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it