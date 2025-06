21 Giugno – Giornata Internazionale dello Yoga | dove praticare

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga, un’occasione unica per riconnettersi con sé stessi e con la natura. Ricordando le radici mitologiche di questa disciplina, nata dai insegnamenti di Shiva, questa giornata invita a praticare in ambienti speciali, tra boschi, spiagge o centri yoga dedicati. Per chi desidera vivere questa esperienza in modo autentico, ecco alcuni suggerimenti imperdibili...

Nel giorno del solstizio d’estate. Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, è una data sacra nella tradizione indiana: secondo la mitologia, fu proprio in questo giorno che Shiva, il primo Guru, iniziò a trasmettere l’antica disciplina dello Yoga ai suoi discepoli. Da allora, questa data simboleggia la nascita dello Yoga, celebrata oggi in tutto il mondo con pratiche collettive, meditazioni e ritiri spirituali. Per chi desidera vivere questa esperienza in contesti speciali, ecco otto destinazioni imperdibili dove praticare yoga in sintonia con la natura e con sé stessi, guidati da insegnanti altamente qualificati. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - 21 Giugno – Giornata Internazionale dello Yoga: dove praticare

In questa notizia si parla di: yoga - giugno - giornata - internazionale

Benessere: le news di giugno tra acqua di San Giovanni, piscine su rooftop, yoga e massaggi - di come giugno sia il mese perfetto per riscoprire se stessi e rigenerarsi. Tra piscine su rooftop, sessioni di yoga e massaggi rigeneranti, il benessere diventa un viaggio tra tradizione e modernità.

Sabato 21 giugno 2025 con il solstizio d’estate torna l'11ª Giornata Internazionale dello Yoga promossa dall’Ambasciata dell’India in Italia Vai su Facebook

Giornata internazionale dello Yoga: il 21 giugno sessione gratuita ai giardini di Castel Sant’Angelo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/18/news/giornata_internazionale_yoga_castel_sant_angelo_21_giugno-424677121/?rss&ref=twhl… Vai su X

Yoga Day Roma 2025; Alla Bassani si celebra la Giornata internazionale dello Yoga con una mattinata dedicata a corpo, mente e respiro; Solstizio d'estate e giornata Internazionale dello Yoga.

Firenze celebra la Giornata dello yoga con un evento dedicato al benessere - In occasione della Giornata internazionale dello yoga, Maca District promuove un evento dedicato al benessere e alla consapevolezza, articolato in due appuntamenti speciali r ... Lo riporta msn.com

Giornata internazionale dello Yoga: il 21 giugno sessione gratuita ai giardini di Castel Sant’Angelo - 30 una grande sessione gratuita di yoga all’aperto, promossa dall’ambasciata dell’India, con musica classica dal ... Da msn.com