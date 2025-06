19 giugno la Toscana celebra il Corpus Domini | messe solenni e processioni

Il 19 giugno, la Toscana si anima con celebrazioni liturgiche e processioni per il Corpus Domini, una delle festività più sentite nel cuore della devozione popolare. Firenze si prepara a svelare la sua tradizione, con messe solenni e processioni che attraversano le vie della città, portando in piazza il mistero e la comunione. Questo giorno ci invita a riflettere sulla presenza viva di Gesù nell’Eucaristia, un momento di fede condivisa e di profonda spiritualità.

Firenze, 19 giugno 2025 - La solennità del Corpus Domini (Corpo del Signore), è una delle ricorrenze più sentite a livello di devozione popolare. E in tante diocesi si accompagna a processioni e rappresentazioni “visive” del Signore Gesù Eucaristia che si fa presente nella nostra quotidianità, e viene portato in processione per percorrere con noi le strade delle nostre città, con ostensori e baldacchino. Il Corpus Domini si festeggia di norma il giovedì dopo la solennità della Santissima Trinità, anche se in molte esperienze si svolge nella domenica successiva oppure nella vigilia. Oggi sono tante le celebrazioni liturgiche in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it