Zucchero torna live in Italia negli stadi

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: Zucchero torna in Italia con il suo tour “Overdose d’amore”, portando sul palco una miscela di emozioni, energia e passione che solo lui sa regalare. Con concerti negli stadi delle principali città, la voce inconfondibile e i brani intramontabili promettono di scatenare il pubblico e accendere il cuore di ogni fan. La musica dal vivo come non l’avete mai vista…

Milano, 18 giu. (askanews) – Una voce inconfondibile e unica, un repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, una band straordinaria composta da grandissimi professionisti nazionali e internazionali, un’overdose di musica tutta suonata dal vivo, di pura energia e. d’amore! Da domani, giovedì 19 giugno, Zucchero “Sugar” Fornaciari attraverserà il Bel Paese con il tour “Overdose d’amore”, 6 nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma. Dopo aver toccato, tra il 2023 e il 2024, 4 continenti, passando per 35 nazioni e 73 città e superando 1 milione e mezzo di spettatori (facendo tappa in Italia nel 2023 alle Terme di Caracalla di Roma, alla RCF Arena di Reggio Emilia, in Piazza Unità d’Italia a Trieste, al Cortile della Reggia di Caserta, al Teatro Valle dei Templi di Agrigento e al Teatro Greco di Siracusa e nel 2024 al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine, allo Stadio Dall’Ara di Bologna, allo Stadio Franco Scoglio di Messina, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara e allo Stadio San Siro di Milano), con questi nuovi live Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando i suoi successi senza tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

