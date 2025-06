Zone Grigie | nasce la collana che esplora le ambiguità della sicurezza digitale

Benvenuti in una nuova era di consapevolezza digitale con Zone Grigie, la collana che svela le sfumature e le ambiguità della sicurezza informatica. In un mondo dove le minacce evolvono rapidamente e le tecnologie avanzano senza sosta, esploriamo le contraddizioni e le sfide più attuali della cybersecurity. Un viaggio multidisciplinare utile a tutti coloro che vogliono comprendere meglio il complesso panorama digitale in cui viviamo.

In un'epoca in cui le minacce informatiche si fanno sempre più sofisticate e la tecnologia si sviluppa a una velocità difficile da contenere, nasce Zone Grigie – Percorsi nella sicurezza digitale, una nuova collana editoriale pubblicata da Mimesis. L'obiettivo: indagare le ambiguità, le contraddizioni e le sfide più attuali della cybersecurity, offrendo una lettura multidisciplinare e critica di un tema che oggi coinvolge ogni ambito della società. Pensata per professionisti, ricercatori, policy maker, studenti e lettori consapevoli, Zone Grigie punta ad aprire un dialogo tra diritto, etica, tecnologia e società.

