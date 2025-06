Zigzaga in strada il vigile fuori servizio lo richiama | lo prende a pugni in faccia

Una scena di pura agitazione in via dei Missaglia a Milano: un automobilista, zigzagando pericolosamente, ha attirato l’attenzione di un vigile fuori servizio. Quando questi lo ha fermato, la situazione è degenerata, culminando con un pugno in faccia all’agente. Nonostante il violento episodio, l’automobilista è stato prontamente denunciato. Un episodio che sottolinea quanto sia importante intervenire per garantire la sicurezza sulle strade e difendere i valori civili.

Ha visto che procedeva a zig-zag lungo la strada e lui, agente di polizia locale fuori servizio, non si è tirato indietro: è intervenuto. Ha rimediato un pugno in faccia, ma l’automobilista è stato denunciato. È successo in via dei Missaglia a Milano nella serata di martedì 17 giugno, nei guai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Zigzaga in strada, il vigile (fuori servizio) lo richiama: lo prende a pugni in faccia

In questa notizia si parla di: strada - fuori - servizio - faccia

Si schianta al distributore, poi finisce fuori strada: 2 feriti, grave 45enne - Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Un grave incidente ha scosso Scandiano nella notte tra sabato e domenica, con due feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Un faccia a faccia spontaneo, fuori dai riflettori e dai protocolli. Un gesto che dice molto: l’Italia conta, ed è sempre più centrale nelle dinamiche internazionali. Un ponte credibile tra Europa e Stati Uniti. Vai su Facebook

Zigzaga in strada, il vigile (fuori servizio) lo richiama: lo prende a pugni in faccia; La volpe… e le ciliegie. Siena, il curioso incontro nella strada dell’ospedale; Braccio di ferro con Maleo, raddoppio della linea ferroviaria: “Si faccia fuori dall’abitato”.

Zigzaga in strada, il vigile (fuori servizio) lo richiama: lo prende a pugni in faccia - È successo in via dei Missaglia a Milano nella serata di martedì 17 giugno. Come scrive milanotoday.it

Litiga in strada poi fugge e torna con un revolver carico: disarmato da poliziotto fuori servizio - Litiga in strada con delle persone, ma viene raggiunto da un poliziotto fuori servizio del commissariato ... Si legge su fanpage.it