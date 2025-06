Zeudi Di Palma si esibisce a Madrid | Helena Prestes reagisce e poi cancella tutto

Zeudi di Palma si esibisce a Madrid, scatenando reazioni inaspettate. Helena Prestes, inizialmente ironica, reagisce con entusiasmo, ma poi decide di cancellare tutto, lasciando il web in fermento. Dopo il loro percorso nel Grande Fratello, le due sono tornate al centro delle attenzioni, non per progetti futuri, bensì per un acceso scontro social che ha diviso i fan. La questione si infiamma e promette ulteriori sviluppi...

Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono rimaste delle semplici estranee dopo il Grande Fratello. Sono tornate al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta non per nuovi progetti televisivi o collaborazioni, ma per uno scontro social che sta infiammando il web. I toni si sono accesi dopo che la modella brasiliana ha commentato un video ironico su Zeudi in merito all'esibizione a pagamento fatta a Madrid. Un gesto apparentemente innocuo, ma che ha scatenato una vera e propria guerra tra i fan. La performance di Zeudi Di Palma a Madrid. Zeudi Di Palma è stata recentemente protagonista di un evento a Madrid, organizzato per incontrare i suoi fan.

