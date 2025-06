Zest exit dalla startup traveltech Vikey acquisita dal gruppo Zucchetti

Zest S.p.A., protagonista nel panorama venture capital italiano, celebra un importante traguardo con l'exit da Vikey, innovativa startup traveltech specializzata in soluzioni digitali per il settore alberghiero. L'acquisizione da parte del gruppo Zucchetti, leader nello sviluppo di software, segna una pietra miliare nel percorso di crescita e innovazione del mercato hospitality. Questa operazione rafforza ulteriormente la posizione di Zest come motore di innovazione nel panorama italiano, aprendo nuove opportunitĂ per il futuro.

Zest S.p.A., società quotata su Euronext Milan e leader in Italia negli investimenti early-stage venture capital e nell'open innovation, annuncia la propria exit da Vikey, startup traveltech specializzata in soluzioni digitali per il "self check-in" e la gestione automatizzata delle strutture ricettive. L'operazione ha portato all'acquisizione di Vikey da parte di Zucchetti, gruppo leader in Italia nello sviluppo di soluzioni software con oltre 750.000 clienti attivi, che punta a rafforzare la propria presenza nel settore dell'hospitality grazie all'integrazione dell'innovativa piattaforma hardware e software sviluppata dalla startup.

