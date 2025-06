Zenith Prato | Francesco Settesoldi nuovo direttore sportivo per la stagione 2025-2026

Con grande entusiasmo, Zenith Prato annuncia l'arrivo di Francesco Settesoldi come nuovo direttore sportivo per la stagione 2025-2026. Dopo aver consolidato la propria reputazione nel settore, Settesoldi si prepara a collaborare con Marco Magni, storico punto di riferimento della società , per costruire insieme una squadra competitiva e ambiziosa. La sinergia tra queste due figure promette di portare il club verso nuovi traguardi e successi entusiasmanti.

Finalmente è arrivata l’ufficialità . La Zenith Prato ha comunicato la nomina di Francesco Settesoldi nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra che giocherà il campionato di Eccellenza nella stagione 2025-2026. Settesoldi lavorerà in stretta collaborazione e sinergia con il confermato Marco Magni, storico direttore amaranto e figura di riferimento della società , con il quale condividerà la guida dell’area sportiva per plasmare una rosa competitiva in vista di un campionato che la società di via del Purgatorio affronterà con grandi ambizioni. Nonostante la giovane età , Settesoldi ha già dimostrato concrete capacità gestionali e tecniche: da direttore sportivo ha condotto il Settimello alla vittoria del campionato di Prima Categoria e allo storico passaggio in Promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zenith Prato: Francesco Settesoldi nuovo direttore sportivo per la stagione 2025-2026

