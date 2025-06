Zelensky al G7 ma Trump è già tornato a Washington

Al G7, mentre Zelensky si unisce ai leader internazionali per discutere questioni cruciali, Trump fa già ritorno a Washington, lasciando il mondo politico a riflettere sulle strategie e le priorità di ciascuno. Un panorama che evidenzia come le sfide globali richiedano attenzione immediata e una leadership decisa. Ma cosa ci riserva questa dinamica? Scopriamolo insieme.

All'inizio del secondo giorno di lavori del G7, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, appena arrivato in Canada, prende significativamente posto al fianco del padrone di casa, il premier canadese Mark.

I leader del G7 si sono riuniti in Canada per due giorni di vertice, ma improvvisamente nel pomeriggio (la notte in Italia) Trump - dopo aver firmato la dichiarazione congiunta - ha annunciato che sarebbe tornato a Washington già ieri

G7, il vertice senza Washington blocca "conclusioni forti" su Kiev - CALGARY – Il convitato di pietra non c'era più, ma il suo fantasma ha comunque dominato la giornata conclusiva del G7 a Kananaskis.

