Zanetti entusiasta | Grande fiducia in Chivu farà un ottimo lavoro! Al Mondiale per Club sarebbe bella una finale tra Inter e Real

Javier Zanetti, icona e vicepresidente dell’Inter, mostra grande entusiasmo e fiducia nel talento di Chivu, prevedendo un futuro brillante per i nerazzurri nel Mondiale per Club. Con uno sguardo attento alle grandi protagoniste come PSG e Real Madrid, Zanetti si esprime con ottimismo sulla corsa alla vittoria. La passione e la convinzione di Zanetti alimentano le speranze dei tifosi, rendendo questa competizione ancora più avvincente. La sfida è aperta e tutto può succedere...

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato così dell’inizio dell’avventura dei nerazzurri al Mondiale per Club. Intervistato da AS.com, il vicepresidente dell’ Inter, Javier Zanetti ha parlato così della squadra di Chivu e delle squadre favorite alla vittoria del Mondiale per Club. LE FAVORITE ALLA VITTORIA DEL MONDIALE PER CLUB – « Al momento, vedo PSG e Real Madrid davanti a tutte: stanno facendo molto bene. Una finale tra Inter e Real sarebbe bella ». L’ADDIO DI INZAGHI E L’ARRIVO DI CHIVU – « Con la finale di Champions League si è chiuso un capitolo, ora ne inizia un altro. Il calcio è questo: perseveranza costante, credere in un lavoro, in un progetto, e noi siamo a quel punto, su quella strada. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti entusiasta: «Grande fiducia in Chivu, farà un ottimo lavoro! Al Mondiale per Club sarebbe bella una finale tra Inter e Real»

In questa notizia si parla di: inter - zanetti - chivu - mondiale

Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao - L'Inter ha celebrato il 80° compleanno di Massimo Moratti con una festa a sorpresa indimenticabile, radunando circa 300 ex calciatori, tra cui icone come Ronaldo e Zanetti.

#Zanetti: "Il #MondialeperClub è una grande opportunità per l'#Inter. Conosco bene #Chivu, l'obiettivo è..." Vai su X

Il #MondialePerClub della FIFA si avvicina e l'#Inter si sta preparando a Los Angeles Ecco le immagini dei primi allenamenti dei giocatori nerazzurri con il nuovo allenatore Cristian #Chivu e il suo staff #PassioneInter #ForzaInter #Amala #SerieA Vai su Facebook

Zanetti: Grande fiducia in Chivu, farà un ottimo lavoro. Mondiale per Club, sarebbe bella una finale...; Inter, Zanetti: “Mondiale grande occasione. Chivu? Lo conosce bene”; Inter, Zanetti: Abbiamo grande fiducia in Chivu, sono certo che farà un grande lavoro.

Zanetti: "Grande fiducia in Chivu, farà un ottimo lavoro. Mondiale per Club, sarebbe bella una finale tra Inter e Real" - com, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha confermato le sue due personali favorite per la vittoria del Mondiale per Club, torneo che ha da poco preso il via negli St ... Scrive msn.com

Inter, Zanetti: "Abbiamo tanta fiducia in Chivu. Taremi? Quello che sta succedendo è un problema troppo grande" - presidente dell`Inter, Javier Zanetti ha parlato a Sportmediaset e ad altri media presenti negli Stati Uniti per il Mondiale per Club in vista dell`inizio. Segnala calciomercato.com