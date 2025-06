Zampaglione gioca un tiro mancino ai colleghi | Molti cantanti pagano per riempire gli stadi regalando biglietti agli spettatori

Nel mondo dello spettacolo, gli inganni sono all’ordine del giorno, e molti artisti si trovano coinvolti in trame poco chiare per riempire gli stadi senza spese eccessive. La storia dei “finti sold out” circola da decenni, ma i meccanismi dietro queste strategie rimangono spesso oscuri. Ora, ti svelerò come funziona realmente, raccontandolo come fosse una sceneggiatura, per aiutarti a capire meglio questo gioco di potere e soldi. Sei pronto a scoprirlo?

“Si un po’ ovunque l’ arcinota storia dei finti ‘sold out’ ma le spiegazioni che vedo su come funziona il meccanismo sono spesso poco chiare. Proverò a spiegarvelo a modo mio, con una pagina di sceneggiatura, dopo aver visto questa storia succedere per circa 30 anni; con un impennata spaventosa in tempi recenti, soprattutto ovviamente ai danni di artisti ancora giovani ed inesperti: tu sei l’ artista e io chi ti organizza i concerti. Ok?”. E fu così che Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, con un lungo post su Facebook sulla vicenda dei finti sold out, rivelò i retroscena di tanti fenomeni musicali che millantano seguiti entusiastici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zampaglione gioca un “tiro mancino” ai colleghi: “Molti cantanti pagano per riempire gli stadi regalando biglietti agli spettatori”

In questa notizia si parla di: zampaglione - gioca - tiro - mancino

In una lunghissima sceneggiatura postata su Facebook, Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ha raccontato alcuni retroscena su uno dei problemi maggiori nel mondo della musica live: i finti sold-out e i tour annullati. Il testo integrale. Vai su Facebook

Zampaglione gioca un tiro mancino ai colleghi: Molti cantanti pagano per riempire gli stadi regalando biglietti agli spettatori; Federico Zampaglione: Dai biglietti a 1 euro ai free pass. Vi svelo il racket dei finti sold out che distrugge i giovani; Tour gonfiati e finti sold out: il post di Federico Zampaglione.

Finti sold-out ai concerti, lo sfogo di Zampaglione: "Diabolico meccanismo che distrugge carriere" - sfogo sui social, Federico Zampaglione dei Tiromancino svela come funzionano i finti sold- Si legge su gazzetta.it

Federico Zampaglione dei Tiromancino, il duro sfogo: finti sold out, debiti e flop - Federico Zampaglione denuncia il sistema dei finti sold out. Lo riporta donnaglamour.it