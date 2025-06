Zambo Anguissa, il pilastro del centrocampo napoletano, si trova al centro di una delicata vicenda di mercato. Dopo aver conquistato il cuore di tifosi e allenatori, il suo futuro potrebbe essere segnato da un’offerta irrinunciabile dei rivali, che lo costringerebbe a prendere una decisione difficile. Restare fedele alla maglia o seguire le sirene del top club? La risposta potrebbe cambiare le sorti di Napoli e della sua carriera.

Zambo Anguissa come Giuda: accettata l'offerta dei rivali Napoli costretto a cederlo"> Il fortissimo centrocampista, pilastro di Spalletti prima e Conte poi, potrebbe cedere alle lusinghe del top club e andare via. André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese, ha costruito una carriera solida nel calcio europeo. Dopo i primi anni in Francia con l' Olympique Marsiglia, ha avuto esperienze in Premier League con il Fulham e in Liga con il Villarreal. La sua consacrazione è arrivata in Serie A, al Napoli, dove è diventato un elemento fondamentale. Il suo palmarès vanta due titoli di Campione d'Italia con il Napoli.