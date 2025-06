YouTube contro gli ad-blocker | se eviti la pubblicità ti tocca comunque una schermata nera

Se pensavate di sfuggire alle pubblicità con gli ad blocker, ripensateci: YouTube ha escogitato un modo più subdolo, mostrando una schermata nera durante gli annunci e rallentando la visione. La piattaforma non molla facilmente e continua a ostacolare gli utenti che cercano di saltare le pubblicità. Ma qual è il vero obiettivo dietro questa strategia? Scopriamolo insieme.

YouTube non molla e, per rendere difficile la vita agli utenti che usano ad-blocker, mostra una schermata nera per la durata del filmato pubblicitario, rallentando comunque la visione a chi cerca di non essere annoiato dagli annunci.

