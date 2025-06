Your Name il produttore svela che avrebbero potuto vincere l' Oscar | Se ci fossimo affidati a Sony

Il successo di "Your Name" avrebbe potuto essere ancora più clamoroso, secondo il produttore Noritaka Kawaguchi, se fosse stato affidato a Sony invece che a Funimation. La discussione sulle scelte di distribuzione e le opportunità mancate si fa sempre più viva, mentre il sistema di voto dell’Academy si sta evolvendo. Questa svolta potrebbe aprire nuove strade per i futuri candidati, dando loro più chances di riconoscimento internazionale e, chissà, magari un Oscar.

Secondo il produttore di Your Name, Noritaka Kawaguchi, la colpa del mancato Oscar è imputabile principalmente a Funimation, la casa di distribuzione nordamericana del film. Il produttore di Your Name, Noritaka Kawaguchi, punta il dito contro Funimation per la mancata candidatura agli Oscar 2017. Secondo lui, affidare il film a Sony avrebbe potuto cambiare le cose. Ma qualcosa si muove: il sistema di voto dell'Academy si è ampliato, e l'industria giapponese oggi ha più spazio. Il vento, forse, sta finalmente cambiando. Your Name e l'Oscar mancato: il produttore accusa Funimation Nel 2017, Your Name. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Your Name, il produttore svela che avrebbero potuto vincere l'Oscar: "Se ci fossimo affidati a Sony"

