Yildiz titolare in Al Ain Juve | Tudor ha già deciso sul numero 10 bianconero Le ultime sulle scelte di formazione per l’esordio al Mondiale per Club

L’attesa cresce per l’esordio della Juventus al Mondiale per Club, con Igor Tudor già pronto a svelare la formazione. Tra le scelte più attese c’è quella di Kena Yildiz, il talento designato per guidare l’attacco come trequartista nel nuovo modulo 3-4-2-1. La speranza è che questa decisione possa fare la differenza in campo, portando i bianconeri verso un risultato prestigioso. Resta da scoprire come si svilupperà questa strategia nel debutto contro l’Al-Ain.

Yildiz titolare in Al Ain Juve: Tudor ha già deciso. Ultime novità di formazione in vista del debutto al Mondiale per Club. Cresce l’attesa per l’ esordio della Juve contro l’Al-Ain nel nuovo Mondiale per Club. Igor Tudor ha già fatto gran parte delle sue scelte di formazione, a partire da Kena Yildiz. Il numero 10 bianconero guiderà il reparto offensivo nel 3-4-2-1 del tecnico. Yildiz agirà infatti da trequartista al fianco di Conceicao alle spalle di Kolo Muani. LE PROBABILI FORMAZIONI DI AL AIN JUVE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz titolare in Al Ain Juve: Tudor ha già deciso sul numero 10 bianconero. Le ultime sulle scelte di formazione per l’esordio al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: juve - tudor - titolare - deciso

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Tudor Next Gen: chi sono i giovani Juve che Igor si porta al Mondiale per Club L'allenatore bianconero ha scelto di affidarsi a molti ragazzi della squadra di Brambilla per la manifestazione negli Stati Uniti Nelle ultime stagioni, la Juventus si è contraddistinta p Vai su Facebook

Cambiaso titolare al debutto nel Mondiale? Tudor ha deciso; Juventus, Tudor sul suo futuro: Al Mondiale senza conferma non sarebbe giusto; Juventus-Lecce, le probabili scelte di Tudor e tutti i ballottaggi aperti.

Tudor già al capolinea, la Juve ha deciso: nome super al suo posto - Tudor già al capolinea, la Juve ha deciso: nome super al suo posto ... Secondo diregiovani.it

TUDOR: "Alla Juve si partecipa sempre per vincere. Non mi sono mai sentito un traghettatore. Con Bremer, Cabal e tre acquisti top saremo competitivi" - Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto al Mondiael per Club contro l'Al Ain. Da tuttojuve.com