Yara su Canale 5 il film di Marco Tullio Giordana

Il delitto di Yara Gambirasio continua a scuotere le coscienze e a tenere alta l’attenzione dei media. Dopo l’intervista a Massimo Bossetti e le numerose analisi, su Canale 5 il 23 giugno 2025 arriva il film "Yara" di Marco Tullio Giordana, un potente racconto che ricostruisce quell’oscuro capitolo della cronaca italiana. Un’occasione imperdibile per rivivere quei momenti e approfondire i misteri ancora irrisolti.

L’omicidio di Yara Gambirasio non ha mai smesso di infiammare i media e l’opinione pubblica fin da quel lontano 26 novembre 2010, giorno in cui la tredicenne scomparve. E dopo l’intervista di Francesca Fagnani, durante la prima puntata di Belve Crime, a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio, ecco arrivare lunedì 23 giugno 2025 su Canale 5 il film realizzato da Taodue nel 2021 ed intitolato semplicemente Yara. Il produttore Pietro Valsecchi, oltre dieci anni fa, aveva annunciato di voler realizzare una miniserie sulla triste vicenda, ma i tempi non erano evidentemente maturi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Yara, su Canale 5 il film di Marco Tullio Giordana

In questa notizia si parla di: yara - canale - film - marco

Bossetti a “Belve Crime”, “il giorno dell’omicidio di Yara?”: le parole choc Vai su Facebook

Yara, il film sul caso Gambirasio in onda il 23 giugno su Canale 5; Yara di Marco Tullio Giordana arriva in prima tv su Canale 5; Stasera 12 settembre Yara di Marco Tullio Giordana.

Yara: il film sull'omicidio Gambirasio arriverà in TV su Canale 5 - Arriverà presto in TV, in chiaro su Canale 5, Yara, il film, diretto da Marco Tullio Giordana con Alessio Boni e Isabella Ragonese, che ricostruisce l'omicidio della giovane Yara Gambirasio. Scrive movieplayer.it

L’omicidio Gambirasio secondo Marco Tullio Giordana: su Canale 5 la prima tv di “Yara” - e controversi degli ultimi anni che il regista Marco Tullio Giordana ricostruisce con estrema precisione e ... Lo riporta iodonna.it