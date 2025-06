Xylella fondi non utilizzati mettono a rischio il futuro dell’olivicoltura pugliese

La minaccia della Xylella fastidiosa mette in allerta l’olivicoltura pugliese, ma ciò che preoccupa ancora di più sono i 1 milioni di euro di fondi non utilizzati. Una risorsa preziosa che potrebbe fare la differenza per tutelare gli ulivi e il futuro dell’intera regione. La recente determina 00451 dell’11 giugno 2025 sottolinea l’urgenza di un impiego efficace di queste risorse per proteggere un patrimonio culturale ed economico unico.

Un milione di euro di fondi non utilizzati per combattere la Xylella fastidiosa in Puglia. Un tema delicato, soprattutto per gli agricoltori, e per il futuro dell'olivicoltura regionale. La recente determina 00451 dell'11 giugno 2025 ha evidenziato come, dei 20 milioni di euro stanziati per il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Xylella, fondi non utilizzati mettono a rischio il futuro dell’olivicoltura pugliese”

