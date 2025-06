XX edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie Linfomi e Mieloma

Il 21 giugno 2025 si celebra la 20ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un momento di grande importanza promosso dall’AIL. Un’occasione per sensibilizzare, informare e rafforzare il sostegno a chi affronta queste sfide. Questa giornata rappresenta un impegno collettivo per promuovere la ricerca e offrire speranza. Unisciti a noi in questa battaglia fondamentale per la vita e la speranza.

(Adnkronos) – Sabato 21 giugno 2025 si celebra la 20ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri. Un appuntamento importante promosso da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, per sensibilizzare l’opinione pubblica, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

XX edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma - Sabato 21 giugno, per sensibilizzare l’opinione pubblica, raccontare i progressi della Ricerca Scientifica e supportare da vicino i pazienti affetti da patologie ematologiche, adulti e bambini ... Si legge su msn.com

