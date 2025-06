Xi | strette di mano ad Astana

Durante il suo soggiorno ad Astana, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato i leader dell’Asia centrale, rafforzando alleanze e stabilendo le basi per una cooperazione futura più forte. Le strette di mano tra i leader sono simbolo di dialogo e alleanza, aprendo nuove prospettive per la regione. Cliccate per rivivere questi momenti significativi e scoprire come si plasmerà il futuro dell’Asia centrale!

Durante la sua permanenza ad Astana, in Kazakistan, per il secondo Vertice Cina-Asia centrale, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato i leader dei cinque Paesi dell'Asia centrale, tracciando la rotta per la futura cooperazione e l'approfondimento dei legami. Cliccate per vedere i momenti delle amichevoli strette di mano! Agenzia Xinhua.

