Xi | lascia Astana dopo aver partecipato a secondo Vertice Cina-Asia centrale

Dopo aver partecipato con successo al secondo vertice Cina-Asia centrale ad Astana, Xi Jinping ha lasciato la capitale kazaka, ricevendo l’ultimo saluto dal presidente Tokayev e dai rappresentanti locali. L’aereo di Xi è stato scortato dai caccia kazaki, simbolo della forte collaborazione tra le due nazioni. Durante il volo, rappresentanti di aziende e studenti cinesi all’estero hanno rafforzato i legami diplomatici e culturali, confermando l’importanza strategica di questa visita per la regione.

Il presidente cinese Xi Jinping ieri e’ partito per Pechino dopo aver partecipato al secondo Vertice Cina-Asia centrale ad Astana. Alla partenza di Xi, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e altri alti funzionari lo hanno salutato all’aeroporto. I caccia dell’aeronautica militare kazaka hanno scortato l’aereo di Xi dopo il decollo. Durante il tragitto verso l’aeroporto, rappresentanti di aziende cinesi e studenti cinesi all’estero hanno affollato le strade, sventolando le bandiere nazionali di Cina e Kazakistan per congratularsi calorosamente con Xi per il successo della sua partecipazione al vertice. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Xi: lascia Astana dopo aver partecipato a secondo Vertice Cina-Asia centrale

In questa notizia si parla di: cina - astana - aver - partecipato

Xi: arriva ad Astana per Vertice Cina-Asia centrale - Il presidente cinese Xi Jinping è sbarcato ad Astana per il secondo Vertice Cina-Asia Centrale, un evento cruciale per rafforzare alleanze e opportunità di collaborazione nella regione.

Incontro tra Xi Jinping e il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov Nella mattinata del 17 giugno, ora locale, il presidente cinese, Xi Jinping, in occasione della sua partecipazione al secondo Summit Cina-Asia Centrale ad Astana, ha avuto un incontro con il Vai su Facebook

Astana ospita Evento di scambio culturale Cina-Asia Centrale; Xi Jinping partecipa al secondo vertice Cina-Asia Centrale con un discorso ufficiale; KAZAKISTAN-CINA Le riforme kazake e i rapporti con Pechino.

Xi: lascia Astana dopo aver partecipato a secondo Vertice Cina-Asia centrale - Il presidente cinese Xi Jinping ieri e' partito per Pechino dopo aver partecipato al secondo Vertice Cina- Secondo romadailynews.it

Le riforme kazake e i rapporti con Pechino - A un incontro sulle relazioni tra Asia centrale e Cina il governo di Astana ha esaltato l'avvicinamento tra i "due polmoni dell'Asia" che avanza di pari passo con le trasformazioni interne avviate da ... Da asianews.it