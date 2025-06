Xhaka missione di Tare in Germania per trattare con il Leverkusen | c' è la prima offerta

In un'operazione strategica, il ds rossonero Tare vola in Germania per trattare con il Leverkusen l’acquisto di Xhaka, facendo la sua prima proposta ufficiale. La proposta del Milan, che tiene conto dell’età del centrocampista svizzero, mira a convincere i tedeschi e rafforzare il centrocampo con un colpo di grande valore. La sfida è aperta: riuscirà Tare a portare a Milano un colosso del calcio europeo?

