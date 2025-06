Xhaka in pressing sul Leverkusen | vuole il Milan E il suo arrivo non escluderebbe Guerra

Xhaka, protagonista nel pressing contro il Leverkusen, sogna il Milan e il suo arrivo potrebbe scuotere le fondamenta del mercato rossonero. Il mediano tedesco spinge forte per vestire la maglia rossonera, anche se questo potrebbe significare rinunciare alle coppe questa stagione. Sta nascendo il centrocampo del futuro del Milan: un investimento che potrebbe cambiare le sorti del club e accendere nuove ambizioni.

Sta nascendo il centrocampo rossonero del futuro: il mediano del Leverkusen spinge per il trasferimento alla corte di Allegri, anche a costo di trascorrere un'annata senza coppe.

