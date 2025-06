Xbox Next-Gen è Realtà | Microsoft e AMD al Lavoro su una Nuova Era di Console

Sei pronto a scoprire cosa riserva il futuro del gaming? Mentre la scena si entusiasma per le potenzialità delle Xbox Series XS, Microsoft e AMD stanno già gettando le basi di una nuova era di console. Con innovazioni sorprendenti e partnership strategiche, il prossimo capitolo promette di rivoluzionare il modo di giocare. Preparati a vivere un’esperienza senza precedenti: il meglio deve ancora arrivare.

Mentre il mondo del gaming è ancora alle prese con le meraviglie tecniche di Xbox Series XS, Microsoft guarda già oltre. In un annuncio a sorpresa, Sarah Bond, presidente di Xbox, ha confermato che il colosso di Redmond sta lavorando a non una, ma più console di nuova generazione, tutte sviluppate in partnership con AMD. Xbox e AMD: Un’Alleanza Strategica per Dominare la Next-Gen. Dopo il successo della collaborazione con ASUS per ROG Xbox Ally, il primo PC console-like firmato Xbox, Microsoft ha deciso di alzare ulteriormente l’asta. In un video ufficiale, Bond ha rivelato: “Abbiamo siglato un accordo pluriennale con AMD per co-progettare chip custom destinati a una nuova generazione di dispositivi Xbox. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net