Xbox | la nuova console costerà più di 1000 dollari secondo un leaker

La nuova Xbox potrebbe rivoluzionare il mondo del gaming, ma a un prezzo mai visto prima: oltre 1000 dollari. Secondo le indiscrezioni di Kepler_L2, questa generazione di console si preannuncia come la più costosa di sempre, suscitando entusiasmo e curiosità tra i fan. La domanda ora è: vale davvero la pena investire in una tecnologia così avanzata? Scopriamo insieme cosa rende questa console così speciale e se il suo prezzo giustifica le innovazioni offerte.

La prossima generazione di Xbox potrebbe segnare una svolta radicale nel mondo del gaming, visto un prezzo di acquisto decisamente alto. Difatti secondo il noto leaker KeplerL2, la nuova console Microsoft sarà la prima a superare la soglia dei 1000 dollari, scenario questo che è stato ipotizzato dall’insider a seguito delle dichiarazioni di Sarah Bond, presidente di Xbox, comunicate durante un annuncio ufficiale in cui ha confermato una partnership strategica con AMD per co-progettare chip personalizzati destinati alla futura line-up di dispositivi Xbox. Ricordiamo che Sarah Bond ha dichiarato appena poche ore fa che l’esperienza offerta da Xbox non sarà più legata a un solo store o a un singolo dispositivo, aprendo così la strada a una console “aperta”, potenzialmente in grado di supportare anche altri store digitali come Steam. 🔗 Leggi su Game-experience.it