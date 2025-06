Xbox game pass accoglie un gioco il 19 giugno

Preparati a un giugno all’insegna dell’adrenalina e delle emozioni con Xbox Game Pass! Il servizio si arricchisce di titoli imperdibili, tra cui alcuni disponibili sin dal primo giorno, per soddisfare ogni appassionato. Le novità principali di giugno 2025 includono giochi molto attesi e recenti annunci che rafforzano la libreria, offrendo un’esperienza sempre più coinvolgente. Tra le numerose aggiunte previste, ...

giugno - xbox - game - pass

