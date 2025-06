Xbox e AMD | Alleanza per il futuro del gaming tra console portatili e cloud

Microsoft e AMD uniscono le forze per plasmare il futuro del gaming, creando un ecosistema che va oltre la tradizionale console. Dalla portabilità dei dispositivi alle esperienze in cloud, questa collaborazione promette innovazioni rivoluzionarie per gamer di ogni livello. Con l’arrivo di ROG Xbox Ally e altre sorprese, il mondo videoludico si prepara a vivere una nuova era all’insegna di potenza, versatilità e accessibilità . Sei pronto a scoprire cosa riserva il domani?

Microsoft ha annunciato una partnership strategica pluriennale con AMD che promette di trasformare radicalmente l'evoluzione dell'hardware videoludico. L'annuncio, rilasciato dalla presidente di Xbox Sarah Bond, anticipa l'arrivo di una nuova generazione di dispositivi Xbox che andranno ben oltre la classica console da salotto, estendendosi a portatili, PC da gaming, accessori e servizi cloud. Hai già saputo di ROG Xbox Ally: La nuova console portatile di ASUS e Microsoft? Una visione senza confini per l'ecosistema Xbox. Nel comunicato ufficiale, Bond ha ribadito la visione inclusiva e globale del marchio Xbox: giocare ovunque, con chi vuoi, quando vuoi, abbattendo le barriere tra le piattaforme.

