WWE | Undertaker sta ricoprendo un ruolo importante nel backstage

L'iconico The Undertaker, leggenda indiscussa della WWE, sta emergendo dal suo classico role dietro le quinte. Secondo Konnan, noto commentatore e ex wrestler di Lucha Libre, il Deadman ha contribuito in prima persona alla direzione creativa degli ultimi eventi, tra cui Money in the Bank. Questa novità apre nuove prospettive per il coinvolgimento di Undertaker nel futuro della WWE, lasciando gli appassionati curiosi di scoprire come questa sua nuova presenza influenzerà il panorama dello wrestling.

