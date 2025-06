WWE | Liv Morgan fuori per infortunio i tempi di recupero stimati

WWE Liv Morgan è attualmente fuori dal ring a causa di una grave lussazione alla spalla subita durante Monday Night Raw del 16 giugno. I fan attendono con ansia il suo ritorno, e le ultime voci suggeriscono una possibile tempistica di recupero. Durante una sessione di domande e risposte, WrestleVotes ha condiviso aggiornamenti esclusivi sulla sua riabilitazione, lasciando intendere che l’atmosfera nel backstage potrebbe favorire un rientro già nei prossimi mesi. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.

Liv Morgan ha subito una lussazione alla spalla durante l’episodio di Monday Night Raw del 16 giugno e, da allora, i fan si chiedono quando potrà tornare a lottare. Mentre continuano le speculazioni, è emersa una possibile tempistica per il suo ritorno sul ring. Durante una sessione di domande e risposte, WrestleVotes ha parlato dell’infortunio di Liv Morgan e di quando potrebbe tornare in azione. Secondo quanto riferito, l’atmosfera nel backstage, in particolare nell’area Gorilla Position, era molto più tranquilla rispetto a qualche settimana fa, quando si era infortunata Zoey Stark. Questo è stato interpretato come un segnale positivo riguardo alla gravità dell’infortunio di Liv. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan fuori per infortunio, i tempi di recupero stimati

In questa notizia si parla di: morgan - fuori - infortunio - tempi

LA SODDISFAZIONE DI ZANETTI «La pantera nera si è svegliata e ha tirato fuori gli artigli. Questa è una lotta contro avversari veramente molto forti» Le parole... https://sportando.basketball/massimo-zanetti-la-pantera-nera-si-e-svegliata-e-ha-tirato-fuori-gli-ar Vai su Facebook

L'epica impresa di Jordan Morgan: conquistare posizioni e infortuni come un camaleonte del football per il trionfo dei Packers.; Virtus Bologna, colpo al ginocchio per Matt Morgan; Inghilterra, Tomori fuori dai convocati: in 8 out per infortunio.

WWE: Segnali positivi, ecco i tempi di recupero per Liv Morgan - Dopo la paura per l'infortunio di Raw, arrivano aggiornamenti leggermente incoraggianti sulle condizioni di Liv Morgan ... Da spaziowrestling.it

WWE: Liv Morgan si infortuna a Raw, gravi dubbi sui piani futuri della WWE - Nel corso dell'ultimo episodio di RAW della scorsa notte, Liv Morgan ha affrontato Kairi Sane in un match uno contro uno che st ... Scrive zonawrestling.net