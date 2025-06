WWE | La nuova theme di Jordynne Grace non convince i fan lei risponde sui social

La nuova theme di Jordynne Grace non ha incontrato il favore dei fan, che sui social hanno espresso il loro disappunto. Durante l'ultima puntata di NXT, le reazioni non sono state positive, con cori contro i DefRebel, i produttori musicali della WWE. La musica, che dovrebbe rappresentare l'identità dell'atleta, sembra invece aver diviso gli appassionati. Ma come risponderà Jordynne Grace a questa situazione complicata?

Ieri notte a NXT Jordynne Grace si √® presentata con una nuova theme song, una sorta di remix della sua ‚Äústorica‚ÄĚ musica di ingresso usata durante i suoi anni in TNA. Le reazioni dei fan, almeno per il momento, non sono state di particolare entusiasmo e addirittura durante la puntata di NXT si sono sentiti dei cori ‚ÄúFire DefRebel‚ÄĚ, ossia licenziate i DefRebel che si occupano della produzione delle musiche WWE. Fan non convinti. La nuova theme song di Jordynne Grace, usata per la prima volta nella puntata di NXT di ieri notte, non sta convincendo i fan. Le critiche non sono mancate e si sono fatte sentire sin da subito nel corso della puntata con cori di disappunto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net ¬© Zonawrestling.net - WWE: La nuova theme di Jordynne Grace non convince i fan, lei risponde sui social

In questa notizia si parla di: theme - jordynne - grace - convince

WWE: La nuova theme di Jordynne Grace non convince i fan, lei risponde sui social.

Deonna Purrazzo Attacks Jordynne Grace In Impact Wrestling Debut, Theme Song Released (Videos) - Purrazzo came out after Knockouts Champion Jordynne Grace ... Si legge su wrestlinginc.com

Jordynne Grace Appears At WWE NXT Vengeance Day, Confronts Two Champions - Vaquer stared down Giulia and the pair then held their titles up, only to hear Grace’s theme music hit. Secondo msn.com