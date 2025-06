WWE | La card di Evolution 2 stravolta dopo l’infortunio di Liv Morgan

L’attesa per WWE Evolution 2 si fa ancora più emozionante, ma anche imprevedibile. Dopo l’infortunio alla spalla di Liv Morgan a Raw, la card dello show del 13 luglio 2025, in diretta da Atlanta, Georgia, è stata rivoluzionata, lasciando i fan con il fiato sospeso. La WWE si prepara a sorprenderti ancora una volta: ecco come questa svolta influenzerà l’evento e cosa possiamo aspettarci nel nuovo scenario.

Il PLE WWE Evolution 2 si terrà il 13 luglio 2025, in diretta da Atlanta, Georgia, e Liv Morgan avrebbe dovuto disputare un match di alto profilo durante lo show. Purtroppo, il serio infortunio subito alla spalla a Raw questa settimana ha costretto la WWE ad apportare importanti modifiche alla card di Evolution. Durante una sessione di Q&A, WrestleVotes ha riferito che l'infortunio di Liv Morgan ha forzato la WWE a smantellare gran parte della card prevista per Evolution 2 e a ripartire da zero. Inizialmente Liv Morgan avrebbe dovuto partecipare a un importante tag team match, ma dato che quest'ultimo non si terrà più, la WWE dovrà sostituirla con un'altra persona.