WWE | Josh Briggs sfiderà Trick Williams per il TNA World Championship a NXT

L’attesa è finita: Josh Briggs avrà l’opportunità di conquistare il TNA World Championship la prossima settimana a NXT, sfidando il campione Trick Williams. Dopo una vittoria sorprendente di Yoshiki Inamura nel match di martedì, i riflettori ora sono puntati su questa emozionante sfida titolata, pronta a regalare nuovi colpi di scena e a scrivere un capitolo indimenticabile della storia WWE. Restate sintonizzati, perché lo spettacolo sta per iniziare!

Il match titolato confermato per la prossima settimana dopo la vittoria di martedì. Josh Briggs avrà la sua opportunità per il TNA World Championship la prossima settimana a NXT, sfidando l’attuale campione Trick Williams. L’annuncio è arrivato dopo gli eventi dell’episodio di martedì sera, dove Yoshiki Inamura ha schienato proprio Williams in un six-man tag team match. La vittoria che ha cambiato tutto. Durante l’episodio di NXT trasmesso martedì, il campione TNA Trick Williams ha fatto squadra con Wes Lee e AJ Francis per affrontare il team composto da Josh Briggs, Elijah e il rappresentante della Pro-Wrestling NOAH Yoshiki Inamura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Josh Briggs sfiderà Trick Williams per il TNA World Championship a NXT

