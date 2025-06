WWE | Il pubblico chiede di licenziare i Def Rebel dopo la nuova canzone di Jordynne Grace

Il pubblico di WWE NXT si scatena, chiedendo a gran voce il licenziamento dei Def Rebel dopo la nuova canzone di Jordynne Grace. Durante l’ultimo episodio, i fan hanno fatto sentire la loro voce intonando cori di protesta mentre la wrestler faceva il suo ingresso, dimostrando quanto il cambio musicale abbia colpito nel segno... ma sarà sufficiente per cambiare le sorti di questa storyline?

I fan del Performance Center non hanno gradito la nuova musica d’entrata della wrestler TNA. La nuova musica d’entrata di Jordynne Grace in WWE non è stata accolta positivamente dal pubblico di NXT. Durante l’episodio di martedì 17 giugno, i fan presenti al Performance Center di Orlando hanno intonato cori di “Fire Def Rebel” (Licenziate i Def Rebel) mentre la wrestler faceva il suo ingresso. They def rebel’d Jordynne Grace.. #WWENXT  pic.twitter.comtpFWihgetU —????? ??????????. (@LivsDiors) June 18, 2025 Il debutto controverso durante l’Evolution Eliminator. Jordynne Grace ha debuttato il suo nuovo tema musicale WWE prima del suo match contro Lola Vice, valido per l’Evolution Eliminator. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il pubblico chiede di licenziare i Def Rebel dopo la nuova canzone di Jordynne Grace

Jordynne Grace, un nome per il presente e il futuro - Jordynne Grace è un nome che accende il presente e illumina il futuro della lotta. A soli 29 anni, l'ex stella TNA ha portato il suo potente stile sul ring di NXT, conquistando il pubblico con la sua forza e abilità .

